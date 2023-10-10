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HURŞİT BOZKURT

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Olağan İl Kongresi’nde konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP’de değişime ihtiyaç olduğunu belirterek; “38 tane geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış arkadaşımız bizim oyumuz değişmediği halde bizim listemizden parlamentoya girdi. Deva Parti Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; ‘Biz CHP’den 15+5 istedik diyo, bize 20 verdiler diyor.’ CHP’de bu ülkeyi yönetecek arkadaşımız yok muydu? Birilerinin bunun hesabını vermesi gerekmiyor mu? Aldığımız yüzde 48 başarı değildir. Seçimlerde başarısız olduk ve bunun hesabını vermek zorundayız.” dedi

CHP’de bir değişim fırsatı olduğunu ama bunu sadece genel başkan düzeyinde olmaması gerektiğini ifade eden Bakan; “Seçime alacağımıza gerçekten inanmıştık ama başaramadık. Seçim sonrası parti içinde bir özeleştiri süreci olmadı. Sadece genel başkan değil, seçim sürecinde alınan kararlarda etkili olanların da değişmesi lazım. Bugün değişim diyen arkadaşların bi kısmı seçim yenilgisinden sorumlu. Seçimden sonra MYK üyeleri değişti. MYK’ya milletvekili listesine konulmayan arkadaşlar getirildi. Bir İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamesi yayınlıyorsunuz ama nasıl bir parti yönetimi oluşturuyorsunuz? Bir altın kadro oluşturulması gerekiyor en iyi ekonomist, en iyi hukukçu almaz mısınız? Sorumlu olan herkesin hesabını vermesini ve özeleştiri yapmak zorunda.” ifadelerini kullandı

CHP’de sorunları olduğunu aktaran Bakan; “

“Bizim sorunlarımız var. Sorunlarımız yapısal sorunlar. Bugünden oluşmuş sorunlarımız değil. Kemal Kılıçdaroğlu zamanında oluşan sorunlar değil, çok eski sorunlar. Bu sorunları çözmek zorundayız ve yapısal bir yol haritası ortaya koyacağız. Önümüzde bir yerel seçim var. 1 Ocak’ta yerel seçim takvimi başlıyor. Biz adaylarımızı önceden belirlemek zorundayız. Parti içindeki tartışmaları yerel seçim sürecine zarar vermeden götürme sorumluluğumuz var.” diye konuştu

Yerel seçimde Çorum’da CHP’nin aldığı oydan daha fazlasını alabilecek potansiyeli olduğunu belirten Bakan;

“Çorum çok önemli bir il. Potansiyeli çok yüksek. Önemli sanayi şehirlerimizden biri. Çorum’da Cumhuriyet Halk Partisi’ni ciddi bir potansiyeli var. Aldığı oydan daha fazlasını alabilecek potansiyeli var.” şeklinde konuştu