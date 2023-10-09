Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gazetemiz emektarlarından Selahattin ve Şakire Yüksel çiftinin oğlu Bayat Belediyesi İtfaiye Personeli Sefa ile Mehmet ve Sefure Kurt çiftinin kızı Zeynep, yapılan görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Düğün ilk olarak geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00’da Yüksel ailesinin Buharaevler Mahallesi Serhat Apartmanında bulunan evlerinde verilen yemekle başladı.

Pazar günü ise gelin almanın ardından Müjgan&Şah Düğün Salonunda düğün töreni yapıldı.

Genç çiftin nikahını Çorum Belediyesi Nikah Memuru Hasan Tomuk kıyarken, çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreni müzikli eğlence ile sona erdi.

HAKİMİYET, genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.