1996 yılında Hakkari Çukurca’da şehit olan Sami Yalçın için İsmailli köyünde çamlık alan oluşturuldu. Köy muhtarı Şükrü Yıldırım ve köy ahalisi tarafından yapılan çamlık alana 400 adet çam fidanı dikildi.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, bu çamlığın oluşturulmasında emeği geçen Muhtar Şükrü Yıldırım’a ve köy halkına teşekkür etti.

“Şehitlerimizin adının yaşatılıyor olması bizleri gururlandırıyor” diyen Dilmen, bu anlamlı davranışlarından dolayı köy ahalisini kutladı.