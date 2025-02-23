Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Güneyaluç köyünde yaşayan şehit Selahaddin Maden'in annesi Satı Maden hayatını kaybetti.
1996 yılında Ankara'da kalorifer kazanı patlaması sonucu görev yaptığı birlikte hayatını kaybeden şehit Selahaddin Maden'in annesi Satı Maden'in cenazesi dün köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Fatih Battar