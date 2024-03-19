Çorum Valiliğince şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Çorum’un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı; “Çorumlu hemşehrilerimizin ne kadar devletinin ve milletinin yanında olduğunu, vatanı için canını seve seve feda ettiğini bir kez daha görüyoruz. Coğrafyamızdaki sıkıntılara rağmen milletimiz ve devletimiz birlik ve beraberlik içerisinde dimdik ayakta. Bir kez daha vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, kahraman gazilerimiz ve ailelerine de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.” dedi

Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve protokol üyeleri şehit aileleri ve gaziler ile sohbet ederek, hal hatır sordu.