18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri, ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İftar programına Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

‘Tarihimizin en görkemli sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110.yıl dönümünde Ramazan ayının manevi ikliminde aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum’ diyen Vali Ali Çalgan; “Çanakkale, eşsiz bir destanın adı, yalnızca bu milletin değil tüm insanlığın hafızasında silinmez izler bırakan bir kahramanlık abidesidir. Ecdadımız, iman gücüyle, azimle ve vatan sevgisiyle dünyanın en güçlü ordularına karşı göğsünü siper etmiştir. Bugün, bizlere düşen şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu toprakları korumak, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak, geleceğe emin adımlarla yürümek ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır" dedi.