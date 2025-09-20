Çorum Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, Türkiye Muharip Gazi Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Uğur Beker, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Vali Ali Çalgan programda yaptığı konuşmada: “Gazilerimiz; bu toprakların sessiz ama yürekli kahramanlarıdır. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yazılan destanların mimarlarıdır. Cesaretleri ve fedakârlıkları, milletimizin hür yaşama iradesinin yaşayan sembolüdür. Onlara duyduğumuz minnet, geçmişin bir hatırası değil; geleceğe yön veren bir ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum." ifadelerine yer verdi.