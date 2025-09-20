Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanlığı’nda kongre heyecanı yaşanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yarın (21 Eylül 2025 Pazar günü) saat 13.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek kongreye katılacak.

BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, kongre öncesi yaptığı yazılı açıklamada tüm Çorum halkını birlik ve kardeşlik duygusuyla düzenlenecek bu önemli buluşmaya davet etti.

Yandım, kongreye ilişkin davet mesajında şu ifadeleri kullandı: “Değerli hemşehrilerim; Genel Başkanım Sayın Mustafa Destici beyin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Olağan İl Kongremize davetlisiniz. Büyük Birlik Partisi BBP Çorum İl Başkanlığı olarak hemşehrilerimizi bu heyecanı bizimle paylaşmaya bekliyoruz.”