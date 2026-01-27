Mecitözü Belediyesi ile CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı tarafından, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun anısını yaşatmak amacıyla anma programı düzenlendi.

Anma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun ve partililer katıldı.

Programda konuşmacı olarak Eğitim-İş Sendikası Başkanı Tuba Demirel, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ve partinin önceki dönem yöneticilerinden Sadık Eral yer aldı.

Mehmet Tahtasız konuşmasında, 24 Ocak 1993’te uğradığı hain saldırı sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu’nun; Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu, adaletin ve özgürlüğün cesur kalemi ve araştırmacı gazeteciliğin simge isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Programın sonunda, anma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve konuşmacılara teşekkür edildi. Program, Uğur Mumcu’nun aziz hatırası önünde saygı duruşu niteliğinde tamamlandı.