Şehit Bekir Eren Deniz’in babası, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, şehit babasına 'lan' diyerek hakaretlerde bulunan sözde Gazeteci Can Ataklı'ya tepki gösterdi.

Elazığlı şehidimiz Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan oğlunun cenaze töreninde “Selahattin Demirtaş’a ve Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” demişti.

Can Ataklı da sosyal medyada yayınladığı videoda şehidimizin babasını hedef alarak, “Kimsin lan kimsin. Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var. Kimsin lan kimsin” dedi.

Şehidin babasına söylenen ifadelerin asla kabul edilemez olduğunu belirten Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, “Şehidimizin babasına karşı söylenen her söz, sadece ona değil, tüm şehit ailelerimize ve bu millete karşı söylenmiş sayılır. Şehidimizin babasına yönelik bu ifadeler kesinlikle kabul edilebilir ifadeler değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğü ve bekası için gözlerini dâhi kırpmadan hangi şartlarda olursa olsun devleti için, milleti için, bayrağı için halkın huzuru için canlarını feda eden Mehmetçiklerimizin acılı aileleri için küstahça, vatan hainliği derecesinde sözler sarf eden Can Ataklı sen ve senin gibilerin bu ülkede, bu coğrafyada kanlarımız ile sulanmış aziz şehitlerimizin topraklarında asla yerin yok” dedi.