Çorum Belediye Meclisinin 2023 yılı Kasım ayı toplantısında alınan kararla Buharaevler Mahallesinde bulunan bir parka ismi verilen şehit Hava Ulaştırma Onbaşı Halil Öztürk’ün annesi Aynur Öztürk, bu kararda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Kasım ayı toplantısında Buharaevler Mahallesi Selçuk 38. ve 40. Sokakların kesiştiği noktada bulunan parka şehit Hava Ulaştırma Onbaşı Halil Öztürk’ün isminin verilmesi kararı oy birliği ile kabul edilmişti.

Meclisin kararın ardından şehidin isminin yer aldığı tabela parka yerleştirildi.

Şehit Halil Öztürk’ün annesi Aynur Öztürk ise paylaştığı bir mesajla oğlunun isminin parka verilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Aynur Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Evladını vatanı uğruna şehit vermiş her anne gibi bu onuru ölünceye kadar gururla taşıyacak, başımız her daim dik duracaktır. Bizleri de unutmayarak şehit evladım Halil Öztürk'ün ismini Buharaevler Mahallesinde bir parka vermek suretiyle bizleri onure eden başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Belediye Meclis üyelerimize, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz’e, Buharaevler Mahalle Muhtarımız Ümit Patıroğlu'na ve böyle ince düşünülmüş bir çalışmaya önayak olan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Bizleri ziyadesiyle mutlu ettiniz, acımızı bir nebze olsun hafiflettiniz. Allah hepinizden razı olsun.”