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Ahlatcı Çorum FK’nın Erzurumspor galibiyetini stadda yaşayan ve sevince maç sonunda saha içinde eşlik eden özel bir misafir vardı. Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan Yunus İşcan’ın oğlu Yiğit pazar günü Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın özel davetlisi olarak protokol tribününde maçı izledi.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik Yiğit’in Çorum ve Eren Aydın hayranlığını Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a aktardı. Başkan da kendisini misafir etme istediklerini söyledi.

Erzurumspor maçında stada geldiğinde şehit oğlunun maraton tribününde maçı izlediğini öğrenen Başkan Yalçın kendisinin protokolde maçı izlemesi için davet etti. Devre arasında protokol tribününde Başkan Yalçın ve diğer protokol üyeleri ile tanışan Yiğit maç sonunda ise saha içinde futbolcular ile birlikte galibiyet sevinci yaşadı.

Kulüp Ceosu Abdulhamit Yıldız tarafından saha içine indirilen Yiğit İşcan futbolcularla tanıştı ve onlarla birlikte taraftarların bulunduğu bölüme giderek onların sevinçlerine ortak oldu. Yiğit İşcan takımının son golünü atan ve hayranı olduğu Eren Aydın’dan da hatıra olarak formasını aldı. Minik Çorum FK ve Eren hayranı şehit oğlu Yiğit maç sonunda ise soyunma odasında kırmızı siyahlı takımın galibiyet fotoğrafında da yer aldı.