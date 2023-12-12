Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yazar Balkar Selçuk, Çorum’da söyleşi ve imza günü düzenledi.

Yeni kitabı "Beş Mitolojide Ölüler Ülkesi Kafkasya"yı yayımlayan Balkar Selçuk, Çorum’da okuyucuları ile buluştu.

Çerkes Nart Mitolojisi üzerine yazdığı kitaplarla tanınan yazar Balkar Selçuk, Çorum Müzesi Konferans Salonunda ilk olarak söyleşi düzenledi.

Selçuk, söyleşisinde Hatti-Hitit, Mısır, Sümer ve Yunan mitolojilerinde Kafkasya'dan bahsetti.

Konuşmasında Memlük Çerkesleri ve Hatti medeniyetine de değinen Balkar, Mısır İran ve Kafkasya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan Çerkeslerin tarihçelerini, birbiriyle olan akrabalık bağlarını anlattı. Balkar, araştırmalarının nereden başladığı ve kaynakları hakkında da bilgiler verdi.

Şu ana kadar yayınladığı kitapların İngilizce, Yunanca ve Fransızca’ya da çevrildiğini ifade eden Balkar, önümüzdeki yıllarda yeni kitap projelerinin bulunduğunu belirtti.

Balkar Selçuk’un, “Çerkes ve Yunan Mitolojileri Üzerine Tematik Okumalar", "Troia'nın Çerkesyalı Müttefikleri", "Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı: Nartlardan Neterlere", "Kayıp Kitap: Ramayana ve Nart Wezırmes'in Bilinmeyen Hikayesi" ve "İran ve Çerkes Mitolojileri Üzerine Etüd" isimli eserleri bulunuyor.