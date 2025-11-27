Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenler anısına hazırlanan "24 Kasım Öğretmenler Günü 7. Geleneksel Karma Resim Sergisi" açıldı.

Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, 47 görsel sanat öğretmeninin 61 tablosu yer aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sanatın toplumlar için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çalgan, serginin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına yapılmasının kıymetli olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın sesinin tüm Anadolu'ya yayıldığını belirterek, "Onu öğrencilerinden kopardılar ama tüm okullarımız Şenay Aybüke'nin sesiyle onun öğrencileri oldular. Öğretmen arkadaşları onun adına ağıtlar yaktılar, türküler söylediler ve tuvallere onun hatırasını, anılarını çizdiler." dedi.

Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ünlü ise sergide emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Ünlü, "Amacımız, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarları kopmuş demektir’ sözüyle bizlere ilham veren Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek, böyle güzel ortamları öğrencilerimizle ve değerli öğretmenlerimizle buluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek öğretmenlerin çalışmalarını inceledi.

Okulda 2 gün gezilebilecek sergi, ardından 28 Kasım-19 Aralık'da kentteki bir alışveriş merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.