Milli Savunma Bakanlığı, 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını ararken metan gazından etkilenerek şehit düşen asker sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak üzere Kuzey Irak'ta 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması yürüten 19 asker, metan gazından etkilendi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden 5'i, aynı gün şehit düştü.

ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Bugün sabah saatlerinde bir acı haber daha geldi ve 3 askerimizin hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 8'e yükseldi.

Ancak Milli Savunma Bakanlığı, bir acı haberi daha duyurdu.

Metan gazından zehirlenmeleri sonucu hastanede tedavi gören 4 asker daha şehadete ulaştı.