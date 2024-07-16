Çorum Belediyesi ve Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin projesi olan Şehitler Çeşmesi, önceki gün hizmete açıldı.

Çorum-Ankara Karayolu 30. kilometrede bulunan Koparan mevkiinde gerçekleştirilen çeşmenin açılışına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve şehit aileleri katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Seçim öncesi sözünü verdiğimiz 41 projemizden 38'incisin ilk kısmı olan Şehitler Çeşmesi ve Anıtı'nın açılışını Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı, protokolümüzün değerli üyeleri ve çok kıymetli şehit ailelerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Etrafındaki kameriyeleri, piknik masaları, güneş enerjili aydınlatmasıyla Şehitler Çeşmesi ve Anıtı; şehrimize ve Ankara-Çorum istikametinde seyahat eden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise bu anlamlı ve önemli eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şehitlerimiz anısına yaptırılan Şehitler Çeşmesinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Toplam 500 metrekarelik alana inşa edilen Şehitler Çeşmesi ve Anıtı'nın içerisinde kameriye ve piknik masaları bulunuyor.