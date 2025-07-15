15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıldönümü dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

örene, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin il başkanları, şehit aileleri ve gazi dernekleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çalgan, Milletvekilleri Ahlatcı ve Tahtasız, Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.

Çalgan ve beraberindekiler, törenin ardından Çorumlu 15 Temmuz şehitlerine ait resim sergisi ve emanetlerinin yer aldığı Anıevi’ni gezdi.