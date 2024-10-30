Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi’nin başlattığı, “Şehidimizden kardeşine hediye var” projesi kapsamında Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilere eğitimlerini oyunla buluşturan set hediye edildi.

Programa katılan Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Kocatepe İlkokulu’nda öğrencileri ziyaret ederek, şehitlerin emaneti olan eğitim seti takdim etti.

Proje ile şehitlerimizin gelecek kuşakların gönüllerine nakşedilmesini ve ebediyyen yaşatılmasını amaçladıklarını belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, minik öğrencilerin bu aziz vatan için can veren kahraman şehitlerimizle daha sıkı bir gönül bağı kurarak büyüyeceğini söyledi.

Proje kapsamında bugüne kadar 1000 öğrenciye eğitim seti hediye ettiklerini belirten Deniz, projenin 2025 Mart ayına kadar devam edeceğini ifade etti.

Şehitler adına başlatılan bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını dileyen Deniz; “Dernek olarak şehitlerimiz adına eğitim setini hediye ettik. Eğitim setimizin üzerinde projemizin de adı olan Şehidimizden ‘Kardeşine Hediye’ yazısı var. İnşallah bu tür projelerimiz devam edecek. Şehitlerimiz adına birşeyler yapmaya devam edeceğiz.” dedi

Deniz, projeye destek veren Çorum Belediyesi’ne, Çorum Ticaret Sanayi Odası’na ve herkese teşekkür etti.