MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik iftarından konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, sün günlerde İmralı sürecine ilişkin partilerine yapılan eleştirilen haksız olduğunu belirterek; "Son günlerde partimize haksız eleştiri yapanlara altını çizerek söylüyorum; 'Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içine girmedik. Girmeyi aklımızın ucuna dahi getirmedik. Türk'üz, Türk'çüyüz, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında, milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin." dedi

MHP'nin siyasi hayatı boyunca oyun kurduğunu, oyun bozduğunu ama oyun oynamadığını belirten Çıplak; "Şurası bir hakikattir ki büyük hamleleri, büyük çıkışları büyük liderler ve büyük siyasi partiler yapar. Siyaset korkakların işi değildir. MHP lideri de öyle yapmıştır. Sayın liderimizin 2053 ve 2071 vizyonlarıyla taçlandırdığı, Türk ve Türkiye Yüzyılı çağrısı siyasi üsluplayla, tarzıyla, işleyişle, sonuçlarıyla Türkiye için yeni bir dönemin de başlangıcını müjdelemektedir. Türk ve Türkiye vizyonu bu milletin Kızılelmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde lider ülkedir. Sancı bundandır, kavga bundandır, dert bundandır, sıkıntı bundandır. Mücadelemizde bunlarla olacaktır. Buradan bir kez daha söylüyoruz ki liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in bir adım gerisinde her daim yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.