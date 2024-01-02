Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Alaca’ya bağlı Kızıllı Köyü’nde şeker pancarı üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için çok mücadele ettiklerini ancak AKP hükümetinin hemen hepsini yok pahasına sattığını kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “2018 yılında Çorum Şeker Fabrikası özelleştirildi. O dönem biz Türkiye’nin dört bir yanında eylem yaptık. Şeker vatandır, satılamaz dedik. Ama bu hükümet sattı. Çiftçiyi özel sektörün insafına bıraktı. O gün bugündür Çorumlu pancar üreticimiz mağdur ediliyor. Firma çiftçilerimize bir üretim kotası veriyor. Çiftçimiz aslında o kotayı tutturuyor. Ama firmanın talimatı ile söktüğü şeker pancarını tarladan bir hafta içerisinde almayınca ve 90 günü bulan sürelerde bekletince tarladaki pancar çürüyor, fire veriyor. Sonra da bunun cezasını çiftçiye kesiyor. Kimse de buna dur demiyor” dedi.

Şeker Pancarı üreticilerinin mağduriyetlerini dile getirmek ve çözüm bulmak için imza toplayarak Çorum Valiliği’ne dilekçe verdiklerini belirten Tahtasız, çiftçilerin karşılarında muhatap bulamadıklarını ve zarar ettirildiklerini söyledi.

Tahtasız, şunları söyledi:

“Çiftçimiz sonuna kadar haklı. Firma madem bu ürünü ektiriyor ve madem tek alıcı kendisi. O halde söz verdiği şartlarda ürünü almalıdır. Pancar söküldükten bir hafta sonra pancarları toplamalıdır. Ama teslim ama süresi 40 ila 90 günü bulunca çiftçinin ürünü yüzde 20 ile yüzde 60 fire veriyor. Bunun zararı da çiftçiye ödettiriliyor. Biz CHP olarak çiftimiz hangi ürünü ekiyorsa ekmeden önce onun fiyatını bilmelidir diyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı’nı kapatan bu hükümet plansız hareket ediyor. Şeker pancarını ektirmemeye çalışıyor. Yurtdışından şeker ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan şeker fabrikaları sayesinde hem ülkemizin ihtiyacını görüp hem de yurtdışına şeker satarken bugün şeker ithal ediyoruz.”

Alaca Kızıllı Köyü’nde yıllardır şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler ise şunları söyledi:

“Fabrika bize şeker pancarlarını sökmemiz için program yaptı. Program dahilinde biz şeker pancarlarını söküyoruz. Söktükten sonra 7 gün içerisinde pancarları kaldırması gerekirken çeşitli bahanelerle pancarı 40 ila 90 gün arasında tarlada bekletiyor. Tarlada bekleyen pancar fire veriyor. Normalde 100 ton pancar vereceğiz diye yazıldıysak 90 güne kadar tarlada bekleyen pancar yüzde 40, yüzde 60 oranında fire veriyor. Böyle olunca da kota açığımız oluşuyor. Kota açığı nedeniyle de bize ceza kesiyor. Yani firma kendi hatasından kaynaklanan zararı yine bize yüklüyor. Bu zararı Konya’dan şeker pancarı alarak fireyi kapatmaya çalışıyoruz. Parası olan bunu yapıyor. Parası olmayan da 200-300 bin lira ceza ödüyor. Kapatamadığı zaman da firma kendi hatasını çiftçiye yüklüyor ve çiftçiden para kesiyor. Hem pancarını düşük fiyata alıyor hem de kotadan dolayı yüzde 33 oranında ceza kesiyor. Firma yetkililerine de ulaşamıyoruz. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Şimdi telefonlarımıza da dahi çıkmıyorlar.”