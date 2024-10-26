Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, partisinin il divan toplantısına katılmak üzere Çorum’a gelecek.

27 Ekim Pazar günü Çorum’a gelecek olan Selçuk Geyveli, saat 13.00’de teşkilatlar ile bir araya gelerek akabinde basın açıklaması yapacak.

Saat 15.00’de ise Uğurludağ İlçe Başkanlığının binasının açıcak olan Selçuk Geyveli, 18.30’da da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Ekim ayı il divan toplantısına katılım sağlayacak.

İl Başkanlığı tarafından Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli’nin 27 Ekim pazar günü Çorum’a gelerek önemli etkinlikler gerçekleştirip teşkilatlarla bir araya geleceği bildirildi.