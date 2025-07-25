Çorum FK’da yarım sezon forma giyen Selim Ilgaz yeni sezon için Çankaya FK ile anlaştı.

2015 yılında Türkiye’de ilk olarak Karagümrük takımında forma giyen Selim Ilgaz ardından uzun süre Hatayspor’da oynadıktan sonra 22-23 sezonu devre arasında Manisa FK’dan Çorum FK’ya transfer oldu.

Kırmızı Siyahlı kulüpten ayrıldıktan sonra yarım sezon Iğdır FK daha sonra Adana 01 FK ve son olarakta geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor takımı ile şampiyonluk yaşadı.

Çankaya FK yeni sezon iddialı kadrosuna Fethiyespor’dan forvet Burak Özdemir, Sebat Gençlikspor’dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Kandemir ve Aliağa FK forması giyen forvet Berke Bıyık ile anlaştı.