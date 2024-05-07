Çorum Tabip Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı hafta sonu gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 gün süren genel kurulun ilk günü olan Cumartesi günü genel kurul, Pazar gününde ise seçimler yapıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Engin Karataş yaparken, divan üyeliğini ise Yunus Emre Mert ile Onur Afacan yaptı.

Genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Pazar günkü toplantıda ise yeni yönetimde görev alacak yönetim kurulunun seçimine geçildi. Seçime Dr. İlker Uzeli’nin öncülüğünde tek liste katıldı.

Çorum Tabip Odasının yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Dr. İlker Uzeli, Dr. Murat Doğan, Dr. Yunus Emre Mert, Dr. Arif Ahmet Gündoğdu, Dr. Onur Afacan.

Onur Kurulu: Dr. Mehmet Zafer Boyacıoğlu, Dr. İsmail Türker Ejder, Dr. Derya Yapar, Dr. Taner Alıç, Dr. Mehmet İhsan Emre.

Denetleme Kurulu: Dr. Mithat Bekdemir, Dr. Eftal Beggi, Dr. Ali Şimşek.

Kongre Delegeleri: Dr. Soner Gürel, Dr. Engin Karataş, Dr. Yunus Erol Şahinci, Dr. Ömer Metin, Dr. Furkan Uğur.

Çorum Tabip Odası yönetimi mazbatasını aldıktan sonra yapacağı ilk yönetim kurulu toplantısında yeni başkanını seçerek görev dağılımı yapacak.