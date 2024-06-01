Antalya’nın Serik ilçesinde serada çalıştığı sırada fenalaşıp yere yığılan bir kişi, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen adamın kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Serik ilçesine bağlı Berendi Mahallesi'nde Halil Ekşili (36) serada çalışırken aniden yere yığıldı.

Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekşili, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Halil Ekşili’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.