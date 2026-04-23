2. Lig play-off finallerinin oynanacağı stadyumlar arasında Çorum Stadı’da bulunuyor. Futbol Federasyonu 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak TFF 2. Lig play-off finallerinin oynanabileceği şartları uyan on stadyumu mercek altına aldı.

Buna göre Çorum ile birlikte Trabzon, Antalya, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Sakarya, Diyarbakır ile birlikte İstanbul Şükrü Saraçoğlu ve Olimpiyat stadları bulunuyor.

Finale çıkacak takımların konumlarına göre bu stadyumlar arasından ikisi finale ev sahipliği yapacak.