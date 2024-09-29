İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, eski milli futbolcu Serhat Akın​'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olaya karışığı tespit edilen 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul​ Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:

Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.

İKİ KİŞİ ARANIYOR

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

SALDIRGANLARIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Serhat Akın'ı vuranların 2'si, gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından paylaşıldı.

SERHAT AKIN OLAYI NE?

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.