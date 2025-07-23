Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, son günlerde kamuoyunda yer alan iddialara cevap verdi.

Hem Alacagücü Spor Kulübü'ne verilen destek hem de ilçedeki sanayi yatırımları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Şerif Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde ilçemiz ve belediyemiz hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik bazı asılsız iddiaların sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yayılmakta olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz. Alaca Belediyesi olarak, halkımızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Alacagücü Spor Kulübü ile İlgili İddialar:

İlçemizi gururlandıran ve BAL Ligi’ne yükselerek önemli bir başarıya imza atan Alacagücü Spor Kulübü’ne gerekli tüm desteği sezon başında vereceğimizi kamuoyu önünde açıkça ifade ettik. Takımımız şampiyonluğa ulaştığında da bu desteği yineleyerek, yanlarında olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguladık.

Ancak son günlerde bazı çevreler, bu açık beyanlarımıza ve kararlılığımıza rağmen, belediyemizi hedef alan, gerçek dışı ve maksatlı söylemler üretmektedir. Bu açıklamaların iyi niyetli olmadığını ve ilçemizin birlik ruhuna zarar verdiğini açıkça belirtmek isteriz. Alaca Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.

İlçemizdeki Sanayi Yatırımları Hakkındaki Spekülasyonlar:

Yine son günlerde, ilimizin kıymetli iş insanlarından Sayın Ahmet Ahlatcı’nın sanayi alanında gerçekleştireceği yatırım çalışmaları üzerinden Alaca Belediyesi’ne yönelik haksız eleştiriler gündeme getirilmektedir. Sanki bu süreçte hiçbir adım atılmamış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Oysa ki bizler, şov yapmadan, sessiz ama kararlı adımlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemizin sanayi altyapısını geliştirmek, üretimi artırmak ve istihdamı güçlendirmek adına gereken tüm teknik dosyalar hazırlanmış olup, Sayın Ahlatçı ile birebir görüşme gerçekleştirerek Alaca’nın bu süreçte yerini sağlamlaştırmak için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Alaca Belediyesi olarak amacımız polemik değil, yatırımdır. Tartışma değil, gelişmedir. Bu şehre gönül vermiş herkesle iş birliği içinde olmaya, Alaca’yı daha güçlü bir sanayi yapısına kavuşturmaya kararlıyız. Hiçbir dedikodu ve karalama çabası bu hedefimizden bizi alıkoyamayacaktır.

Belediyemiz, sorumluluk bilinciyle; spordan sanayiye, sosyal hizmetlerden altyapıya kadar her alanda çalışmaya, üretmeye ve Alaca’yı geleceğe hazırlamaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”