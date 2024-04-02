Cemal Özgül vefat etti
Eski tornacı esnafından Dede lakabıyla tanınan Cemal Özgül (72) vefat etti.
Çorum Belediyesi personeli Burak Özgül’ün babası, İntegral Mühendislik Firması sahibi Serkan Sabur ve Çağatay Unculu’nun kayınpederi Cemal Özgül, tedavi gördüğü Ankara Batıkent Medical Park Hastanesi’nde bu akşam saat 22.00’de hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar