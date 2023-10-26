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Bolu'da 6 yıl önce sevgilisini boğarak öldürdüğü için 21 yıl 3 ay hapis cezası verilen sanık, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017'de meydana geldi. Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde yer alan metruk bir otelin ikinci katına hurda toplamak amacıyla giren vatandaşlar, bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesi neticesinde boyun kısmında boğulma izlerine rastlanılan cesedin 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi.

Polisin detaylı araştırması sonucu, yıllar önce eşinden ayrılan Dilek Diner'in, sevgilisi Tevfik Kor tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Tevfik Kor cinayetin ardından Diner'in üzerindeki 150 lira ile birlikte cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı ve kayıplara karıştı.

Katil Tevfik Kor, ceset bulunduktan 1 gün sonra Mudurnu'daki evinde yakalandı ve gözaltına alındı. Kor, sorgusunda cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Kor, 'kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından yargılandı.

ADALET YERİNİ BULDU

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından yargılanan Tevfik Kor, 2019 yılında "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" ile birlikte 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay, olayın hırsızlık değil 'yağma' olduğunu beyan ederek bu kararı bozdu. Sanık Kor, yeniden yargılandığı davada Dilek Diner'i öldürdükten sonra yağma suçu işlemesinden dolayı 21 yıl 3 aydan, ağırlaştırılmış ağır hapis cezasına çarptırıldı.

İHA