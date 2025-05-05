Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çeşitli yerlerde uzun yıllar hizmet eden ve Ocak ayında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle emekli olan teşkilatın başarılı ve sevilen polis müdürü Ali İhsan Göv, hac farizasını yerine getirmek üzere 9 Mayıs’ta çıkacağı kutsal yolculuk öncesinde Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çalgan, ay yıldızlı üniformayı şerefle taşıyarak ülkemiz ve aziz milletimize hizmet eden Ali İhsan Göv’e, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, kutsal yolculuğunun hayırlı olmasını diledi.