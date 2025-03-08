Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halinde yanan tır kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Kalinse mevkisinde İlhan Demir idaresindeki 05 KL 061 plakalı tırın motor bölümünde yangın çıktı.
Tırı yol kenarına park ederek yangını söndürmeye çalışan sürücü, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine tırın bulunduğu bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırın motor ve kabin bölümünde hasar oluştu.
Editör: Anadolu Ajansı