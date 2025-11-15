Kırıkkale’de seyir halindeki bir otomobil, arkadan başka bir otomobilin çarpmasıyla bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

İki ayrı aileden toplam 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili konuşan sürücü, arkadan gelen aracın çarpmasıyla bir anda savrulduğunu söyledi.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi. H.D. idaresindeki 66 ACM 737 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İ.G. yönetimindeki 06 FP 3509 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.D.’nin kullandığı otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada sürücü H.D., yolcular Ö.E.D. ve R.F.D. ile diğer araçtaki Y.G., S.G., B.G. ve N.G. yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazada yara almadan kurtulan sürücü İsmail Güleroğlu, "Sağ şeritten ilerliyordum. Kilometrem 80-90’ı geçmemişti. Arkadan nasıl vurduysa bir anda savurdu. Yaralıları da ben çıkarttım, ne olduğunu anlayamadım" dedi.