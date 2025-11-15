Genç ORKASİFED’in, MentorX Connect (Mentorlük, İş Dünyasına Hazırlık ve Sosyal Girişimcilik) Programı uygulanmaya başlıyor.

“Yarın Biziz” sloganı ile hayata geçirilecek olan program ile üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç girişimcileri; deneyimli profesyoneller ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Programın protokolü Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Başkanı Semrin Kaleli ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalandı.

Program, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ORKASİFED önderliğinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı OKA desteği ile Hitit Üniversitesi, Çorum İş Kadınları Derneği, Samsun İş Kadınları Derneği, Samsun İş İnsanları Derneği ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi paydaşlığında ve Genç ORKASİFED yürütücülüğünde Aralık 2025 – Nisan 2026 tarihleri arasında hayata geçirecek.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli imza töreninin ardından yaptığı açıklamada program hakkında bilgi verdi:

“Biz gençlere ‘fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini’ göstermek istiyoruz. MentörX Connect, sadece bir eğitim programı değil, yeni nesil liderlik hareketi.” Projemiz Samsun ve Çorum illerinde yürütülecektir. OKA ile protokol imza törenini tamamladığımız projemize menti başvuruları sürecini başlatmış bulunuyoruz. Programımıza başvurmak isteyen mezun gençlerimiz ve üniversite öğrencilerimiz detaylı bilgiye www.orkasifed.org.tr web sitemizden ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezinin www.cokis.com.tr den ulaşarak, başvuru yapabilirler. Sayı sınırlıdır. MentorX Connect, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından tasarlanan yenilikçi bir mentorluk, eğitim ve sosyal girişimcilik programıdır. Program ile, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç girişimcileri; deneyimli profesyoneller ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirerek, bireysel gelişim, kariyer planlama ve toplumsal etki üretimi alanlarında bütüncül bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. MentorX Connect, sadece bilgi aktarımına dayalı bir mentorlük modeli yerine, karşılıklı öğrenme, paylaşım ve iş birliği kültürünü merkezine alan bir yaklaşım benimsemekte. Bu yönüyle hem menteelerin kariyer yolculuklarını destekler hem de mentörlerin gençlerden yeni bakış açıları kazandığı “tersine mentorlük” anlayışını uygulayacak. Program, Orta Karadeniz bölgesinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasında kalıcı bir köprü kurarak; bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, sürdürülebilir bir mentorlük ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.”

