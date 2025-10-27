Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Seyir Tepesi’nde yenileme ve genişletme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Başkan İsbir, bölgeye yeniden cafe yapımı ile kamelyaların tamamen yenilendiğini belirtti.

Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana ilçeye kalıcı yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İsbir, yapılan çalışmaların hem ilçe halkı hem de Ortaköy’ü ziyaret eden misafirler için daha nitelikli bir sosyal yaşam alanı sunmayı amaçladığını söyledi.

İsbir açıklamasında, “İlçemizin en güzel noktalarından biri olan Seyir Tepemizde kamelyalarımızı yeniledik. Ayrıca Seyir Cafe'ye ek olarak yeni bir cafe hizmet binasının yapımına başladık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Bizim sevdamız Ortaköy’dür. Her şey Ortaköy için.” dedi.

Seyir Tepesi’ndeki yeni düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin, vatandaşların dinlenebileceği, vakit geçirebileceği ve misafirlerini ağırlayabileceği daha modern ve kullanışlı bir yaşam alanına kavuşması hedefleniyor.