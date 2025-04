Yoldaş’ isimli köpeğiyle Türkiye’yi karış karış gezerek çevre konusunda farkındalık oluşturmaya çalışan Ömer Özer, 63. durağı olan Yozgat’ta fidan dikti.

2021 yılında yaşanan orman yangını felaketleri sonrasında ‘81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum’ sloganıyla yola çıkan Ömer Özer, doğa sevgisini her şehre bir fidan dikerek gösteriyor. Kendisine ‘Seyyah Ömer’ diyen Özer, Edirne Keşan’da kendisine eşlik etmeye başlayan ‘Yoldaş’ isimli köpeğiyle tüm ülkeyi karış karış geziyor.



"Yozgat benim 63’üncü durağım"

Yol maceralarını anlatan Ömer Özer, "Şu an aradan 3 buçuk yıl geçti, Yozgat 63’üncü şehir. Yozgat’ın Çekerek ilçesine ulaştık. Yolculuğun en başlarında peşime takılan ve yolculuğuma yoldaş olan bir köpeğim var, adı da Yoldaş. Edirne Keşan’da peşime takılıp, benimle birlikte 63 şehri yürüyerek kat eden muhteşem bir dost. Yolculuğum boyunca birçok yabani hayvanla, değişik kültürlerle, farklı insanlarla karşılaştım. Her gittiğim şehirde misafirperverlikle ağırlandım. Gittiğim yerlerde okul veya cami bahçelerine simgesel bir fidan diktim" dedi.



"Bütün şehirler bitince 81 ile 81 fidan dikmiş olacağım"

Gezdiği şehirlerde iyi ağırlandığını ve misafirperverlikle karşılandığını ifade eden Özer, "Yozgat’ı muhteşem buldum. Yozgat’ın bir başından bir ucuna kadar geçme fırsatı buldum. Merkeze uğrayamadım. Kırşehir’den Şefaatli, Sorgun ve şimdi de Çekerek üzerinden Tokat Zile’ye ulaşmaya çalışıyorum. Çekerek’in insanları ve belediyesi beni misafir etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Yoldaş'ımla yolculuğumuz devam ediyor. Tokat Zile’den sonra Amasya Göynücek, Çorum, Kırıkkale, Ankara’ya doğru son 18 şehrimiz kaldı. Bütün şehirleri bitirdikten sonra 81 ile 81 fidan dikmiş olacağız. Bana eşlik eden köpeğim 3 buçuk senedir benimle. Yolda yavruları oldu, onları büyüttük. Sakatlandığı oldu. Yaban hayvanlarına karşı mücadele ettik" diye konuştu.