Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının tamamını il dışında kamp yaparak geçirecek.

Kırmızı Siyahlı takım tesislerindeki sahaların komple yenilenme çalışmaları nedeni ile sezon başında burda kalması mümkün olmadığı için hazırlıklarını üç etaplı bir kampla yapmayı planlıyor.

Yapıldığı tarihten buyana yıpranan ve sık sık sakatlıklara neden olan tesis sahalarının yenilenmesi için Çorum Belediyesi ve Çorum FK ortak bir çalışma yaparak bakıma almıştı. İki sahanında yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Zemin yenileme ve çim ekiminin Temmuz ayı ilk haftasında tamamlanması ve bir aylık bekleme süresi nedeni ile ligin ilk haftasına kadar Çorum FK’nın tesis sahasında çalışma yapması mümkün görünmüyor.

Bu nedenle kırmızı siyahlı yönetim sezon başı hazırlıkları için üç etaplı bir kamp programı üzerinde çalışıyor.

Bu konuda Teknik Direktör ile anlaşmanın ardından kesin tarihlerin belirlenmesi bekleniyor. Saha yenileme işlemi ve üç etaplı kamp programının kırmızı siyahlı kulübe oldukça maliyetli olması bekleniyor.