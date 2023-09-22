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15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla son buldu. 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte ’Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı.

Çanakkale’de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, tezgahlar çeşit çeşit balıklarla coştu.

Sezonun güzel başladığını ifade eden balıkçılar, fiyatların uygun olduğunu ve vatandaşlarında memnun olduğunu belirtti.

Çanakkale Balık Hali’nde hamsi, istavrit ve sardalye 100, çipura 200, Karadeniz mezgit 120, levrek 220, karides 150 ve kupa 100 liradan satılıyor.