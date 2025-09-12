Bugün internetin bu kadar hızlı, verimli ve kesintisiz çalışmasını sağlayan birçok teknoloji bulunuyor. Bunlardan biri çoğu kişinin adını duymamış olsa da aslında her gün kullandığı SFP (Small Form-factor Pluggable) modülleridir.

Bir YouTube videosu izlediğinizde, ofiste veri tabanına bağlandığınızda ya da hastanede MR cihazının verileri merkeze aktarıldığında; tüm bu işlemlerin arka planında fiber optik SFP modülleri sessizce görev yapar.

Türkiye’de bu alanda öne çıkan Longline Bilişim, Longline ve Longlife markalarıyla yüksek performanslı SFP çözümleri sunmaktadır. Tüm bu ürünlere güvenle Longlinestore.com üzerinden ulaşmak mümkündür.

1. SFP Modülü Nedir?

SFP, network cihazları arasında yüksek hızlı bağlantıyı mümkün kılan, tak-çıkar bir ara birimdir. Başka bir ifadeyle ağ cihazlarında fiber optik veya bakır kablolar üzerinden veri iletişimini sağlamak için kullanılan bir transceiver (alıcı-verici) modüldür.

Küçük boyutludur (parmak büyüklüğünde).

Hot-plug özelliği sayesinde cihazı kapatmadan takılıp çıkarılabilir.

Elektrik sinyalini optik ışığa, ışığı tekrar elektriğe dönüştürür.

Farklı hız ve mesafe seçenekleri sunar.

Kısacası SFP, bir switch ya da router’ı istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak tanır.

2. Tarihçeden Günümüze: Megabitlerden 800G’ye

1990’larda Gigabit Ethernet’in yükselişiyle ilk SFP modüller hayatımıza girdi. Daha yüksek hızlar için SFP+ (10 Gbps) geliştirildi. SFP’ler, 2000’lerin başında yaygınlaşmaya başladı. Önceleri 100 Mbps – 1 Gbps hızlar yeterliydi. 2010 sonrasında veri merkezlerinde ihtiyaçlar arttı, QSFP ve QSFP28 gibi daha yüksek bant genişlikleri sunan modeller öne çıktı. Ancak günümüzde 400G, hatta 800G hızlara ulaşan SFP formundaki modüller var. Yapay zekâ ve büyük veri çağında bu hızlar kaçınılmaz hale geldi. Bu gelişim, internetin ve dijitalleşmenin büyüme hızını da gözler önüne seriyor.

3. SFP Türleri

SFP transceiver modülleri farklı hızlara ve mesafelere göre çeşitlenir:

SFP (1G) → Gigabit Ethernet bağlantıları.

→ Gigabit Ethernet bağlantıları. SFP+ (10G) → Yüksek bant genişliği isteyen veri merkezleri.

→ Yüksek bant genişliği isteyen veri merkezleri. SFP28 (25G) → 5G baz istasyonları.

→ 5G baz istasyonları. QSFP+ (40G) → Omurga bağlantıları.

→ Omurga bağlantıları. QSFP28 (100G) → Telekom ve bulut altyapıları.

→ Telekom ve bulut altyapıları. QSFP-DD / OSFP (400G – 800G) → Yapay zekâ ve HPC uygulamaları.

Her birinin farklı dalga boyu, mesafe ve uyumluluk özellikleri bulunur.

4. Fiber Kablolar ve Konektörler

Bir SFP tek başına işe yaramaz; doğru kablo ile eşleşmelidir.

Singlemode Fiber (SMF) → 10 km – 80 km arası uzun mesafeler. Eğer kilometrelerce uzakta bir veri merkezi ile bağlantı kurulacaksa singlemode SFP devreye girer.

Multimode Fiber (MMF) → 100 m – 550 m kısa mesafeler. Eğer kısa mesafede yüksek hız gerekiyorsa multimode fiber SFP seçilir.

Bakır (RJ45 SFP) → Eğer fiber kablo altyapısı yoksa ama yine de esneklik isteniyorsa bakır SFP (RJ45) kullanılır.

LC konektör → En yaygın bağlantı ucu.

MPO/MTP konektör → Yüksek yoğunluklu veri merkezlerinde.

Yanlış kablo seçimi, en pahalı modülü bile işlevsiz kılabilir.

5. SFP Modülleri Nerelerde Kullanılır?

Bir üniversite kampüsünde öğrenci yurtlarını merkeze bağlamak için multimode SFP kullanılırken, şehirlerarası internet omurgasında longline singlemode SFP’ler tercih edilir.

Veri merkezleri → Sunucu, switch ve depolama cihazları.

→ Sunucu, switch ve depolama cihazları. Telekom operatörleri → Şehirlerarası fiber omurgalar.

→ Şehirlerarası fiber omurgalar. Endüstri 4.0 → Fabrika otomasyonu, SCADA, PLC sistemleri.

→ Fabrika otomasyonu, SCADA, PLC sistemleri. Kampüs ağları → Üniversite, hastane, belediye.

→ Üniversite, hastane, belediye. Bulut sağlayıcılar → Amazon, Microsoft, Google altyapıları.

6. Doğru SFP Modülü Nasıl Seçilir?

Bir SFP transceiver modülü alırken şunlara dikkat edilmelidir:

Hız gereksinimi → 1G, 10G, 25G, 100G, 400G? Mesafe ihtiyacı → 100 m mi, 80 km mi? Dalga boyu → 850 nm, 1310 nm, 1550 nm. Uyumluluk → Cisco, HP, Dell, Huawei, Juniper, Arista, Brocade, Aruba gibi markalar. Enerji verimliliği → Özellikle büyük veri merkezlerinde. Garanti ve satış sonrası destek. Ürün Kondisyonu: Yeni-Sıfır, İkinci el, Yenilenmiş, Arızalı

7. Longline & Longlife SFP Modülleri

Türkiye’de Longline Bilişim Teknolojileri, güvenilirliğiyle öne çıkar.

Longline Sfp markası → Kurumsal düzeyde yüksek performans.

→ Kurumsal düzeyde yüksek performans. Longlife Sfp markası → Uygun maliyetli, yüksek uyumluluklu çözümler.

Avantajlar:

Cisco, HP, Dell, Huawei, IBM, Ubiquiti v.b tüm markalarla tam uyum.

-40°C ila +85°C arası çalışabilen endüstriyel modeller.

3 yıla kadar garanti.

Sıfır, Yenilenmiş (refurbished) seçeneklerle maliyet avantajı.

8. Marka Karşılaştırmaları

Cisco → Kalite yüksek, fiyat da yüksek.

Örnek modeller:

GLC-SX-MMD → 1G, 850 nm, 550 m

GLC-LH-SMD → 1G, 1310 nm, 10 km

SFP-10G-SR → 10G, 850 nm, 400 m

SFP-10G-LR → 10G, 1310 nm, 10 km

HP/Aruba → Kurumsal çözümler için güçlü.

Örnek modeller:

J4858D → 1G SX, 550 m

J4859D → 1G LX, 10 km

J9150D → 10G SR, 400 m

J9151D → 10G LR, 10 km

Dell → Sunucu odaklı yapılar.

Örnek modeller:

407-BBOU → 1G SX, 550 m

407-BBOQ → 1G LX, 10 km

407-BBOY → 10G SR, 400 m

407-BBOX → 10G LR, 10 km

Huawei → Telekom sektöründe lider.

Örnek modeller:

SFP-GE-SX-MM850 → 1G, 850 nm, 550 m

SFP-GE-LX-SM1310 → 1G, 1310 nm, 10 km

QSFP-40G-SR4 → 40G, 850 nm, 150 m

QSFP-100G-LR4 → 100G, 10 km

9. İkinci El ve Yenilenmiş SFP’ler

Pahalı donanım yatırımlarında yenilenmiş (refurbished) ürünler büyük avantajlar sunar:

Test edilmiş, garantili ürünler.

Yüksek performans, düşük maliyet.

Longlinestore.com’da tüm yenilenmiş Longlife SFP’ler güvenle satılmaktadır.

Aynı zamanda Longline’ın uzman ekibi, ikinci el fiber optik network SFP modüllerinizi değerinde satın almaktadır. Daha fazla bilgi için Longline Store web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

10. Gelecek Trendleri

400G – 800G çözümler hızla yaygınlaşacak.

Yapay zekâ ve büyük veri için düşük gecikmeli SFP’ler geliştiriliyor.

5G/6G altyapısı → SFP ihtiyacını katlayacak.

Yeşil IT → Daha az enerji tüketimli modüller önem kazanacak.

Kuantum iletişim için yeni nesil optik modüller

Bu trendler, hem ağ altyapılarının hem de bilişim sektörünün geleceğini şekillendirecek ve SFP teknolojilerinin önemini daha da artıracaktır.

Altyapınızı Geleceğe Hazırlayın

SFP transceiver modülleri, modern ağların görünmez kahramanlarıdır. Yanlış seçim maliyetli sorunlara yol açabilir, doğru seçim ise altyapınızı yıllarca sorunsuz çalıştırır.

Türkiye’de bu alanda güvenilir çözümler sunan Longline ve Longlife markaları, Longlinestore.com güvencesiyle işletmelere ve bireylere en doğru seçimi sunuyor.

👉 İster kamu veya özel sektöründe olun, ister büyük bir veri merkezi yönetin, altyapınızı geleceğe hazırlarken Longline & Longlife SFP çözümlerini mutlaka göz önünde bulundurun.

Longlinestore.com: Tek Adreste Çözüm

Bugün Longlinestore.com’u ziyaret ederek Longline & Longlife marka SFP modüllerini keşfedin, ihtiyacınıza uygun modeli seçin ve altyapınızı geleceğe taşıyın.

👉 Daha fazlası için: www.longlinestore.com