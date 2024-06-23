Sıcak hava Türkiye'yi adeta kavurmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün zirve yapması bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıkladığı son verilere göre ülke genelinde birçok bölgede sıcaklık değerleri 40 derecenin üstüne çıkabilir. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise sağlık açısından büyük riskler oluşturabilecek değerleri göstermesi muhtemel

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (23 HAZİRAN 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran 2024 tarihli son hava tahmin raporuna göre yurdun büyük kesiminde bugün hava az bulutlu ve açık olacak.

Buna karşın doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevrelerinde, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.