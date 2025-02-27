A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve cinsel şiddetle mücadele konusunda kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet açıklamasında, “Şiddetin her türlüsüne karşı güçlü bir mücadele yürütmeye kararlıyız. Hukuki düzenlemelerden toplumsal farkındalık çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir program hayata geçireceğiz” dedi.

Şiddet vakalarına uygulanan cezaların caydırıcılığını artıracaklarını belirten A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, “Kadına ve çocuklara yönelik şiddet vakalarında en büyük sorun Ceza Kanunu’ndaki eksiklik değil, 2016 yılında yapılan İnfaz Kanunu değişiklikleriyle cezaların etkinliğinin azaltılmasıdır. Bu düzenlemeleri yeniden ele alacak ve faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Şiddet mağdurlarının korunması ve bağımsız bir hayat kurabilmeleri için ekonomik destek ve hukuki yardım mekanizmalarını güçlendireceklerini ve bu kapsamda, ücretsiz hukuki destek sağlayacak merkezler kurulacağını, kadın sığınma evlerinin sayısının artırılarak, yaşam standartlarının yükseltileceğini kaydeden Nurullah Müstet, “Şiddet mağdurlarına yönelik meslek edindirme programları hayata geçirilecek. Şiddete maruz kala kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için devlet destekli programlar geliştireceğiz. Hiçbir mağdur, çaresiz bırakılmayacak.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet ve aile içi şiddet vakalarında adli süreçler hızlandırılarak mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılası hedefleniyor. Şiddet faillerine yönelik elektronik kelepçe gibi önleyici yöntemler uygulanacak ve kolluk kuvvetlerine şiddet vakaları konusunda kapsamlı eğitimler verilecek. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadın erkek, çocuk yetişkin tüm şiddet mağdurlarını korumayı amaçlamaktadır, ancak şiddet, toplumsal bir mesele değil, sadece adli vakalar olarak ele alındığı ve kolluk kuvvetlerine gerekli hukuki eğitim verilmediği için uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. 6284 sayılı Kanunun gerektiği gibi uygulanması için iç hukukumuzda bu kanuna uygun bir kanuni düzenleme yapılacak. Medyada, okullarda ve ibadethanelerde şiddetle mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmalarına da öncelik verilecek. Toplumda ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışını değiştirmek için her alanda eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleyeceğiz. Şiddet mağdurlarının seslerini yükseltmelerini sağlayacak 7/24 hizmet veren anonim destek hatları oluşturacağız.

Şiddet, toplumun temel yapı taşlarından biri olan aile kurumunu zayıflattı. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir meseledir. Bu sorunu kökten çözmek için kapsamlı bir politika izlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.A Parti’nin kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve cinsel şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğini belirten Müstet, “Hukuki düzenlemelerden ekonomik desteğe, kolluk kuvvetlerinin eğitilmesinden toplumsal farkındalığa kadar her alanda erkin politikalar hayata geçireceğiz. Şiddetle mücadelede kararlıyız” diyerek açıklamasını tamamladı.