Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araç tamircisi olan 38 yaşındaki Burhan Ülgen, iddiaya göre, sıfır araç almak isterken başına gelmeyen kalmadı.

6 Mayıs tarihinde bayiden 2024 marka aracı 1 milyon 95 bin 250 TL'ye alan Ülgen, bir hafta sonra ekspertize gitti.

Ekspertizde aracın bazı bölgelerinde boya olduğunu ve tak çıkar işlemleri yapıldığını öğrenen Ülgen, bayiye başvurdukları halde kedisine yardımcı olmadıklarını söyledi.

Aynı markayı tekrar satın aldı

Aracı aldığı bayiye 1 milyona satan Ülgen, 8 Haziran tarihinde aynı marka sıfır aracı 1 milyon 45 bin 250 TL'ye yeniden satın aldı.

Aracı aldığı gün ekspertize giden Ülgen, tekrardan boya işlemleri ve sök-tak işlemlerinin yapıldığını öğrenince şaşkına döndü. Ülgen, olaya ilişkin avukatı aracılığı ile şikayette bulunurken, maddi manevi zarara uğradığını söyledi.

Ülgen, bayinin kusuru kabul etmediğini, araç taşıma esnasında problem olmadığını, aracın fabrikadan çıktığı gibi bayiye teslim edildiğini kendisine aktardıklarını beyan etti.

"Aldığım 2 araçta da boya ve sök tak işlemi vardı"

Yaşadıklarını anlatan Burhan Ülgen şu ifadeleri kullandı:

Bu araçlar yeni çıktığı için beğendim ve aracı satın almak için bayiye başvurdum. Aracım geldikten bir hafta sonra aracın motor kaputu ve ön 2 çamurluklarında sök tak işlemler olduğunu fark ettik. Bununla ilgili bayiye başvurduğumuzda Romanya'daki fabrikasında bunların yapılabileceğini söylediler ve yazı yamamız gerektiğini belirttiler. Alım satımlarda büyük değer kaybı yaşayacağımız için bayiye aracı ikinci el olarak sattık. Tekrardan belli miktar farkını ödeyerek yine aynı aracın modelini aldık. İkinci aracımı teslim aldığım gün ekspertiz yaptırdım. Ekspertizde aracın sol ön kapısında işlem ve boya olduğunu tespit ettik. Arka bagajın cıvatalarında oynamalar mevcuttu. Motor kaputunda sağ cıvatalarında oynamalar mevcuttu. Bunlar Türkiye şartlarında değer kaybına neden oluyor. Biz bayiye güvenerek sıfır araç aldık ancak kusurlar olması bizi rahatsız etti. Bayiye başvurduk ancak bize yardımcı olmadılar. Kendi başımızın çaresine bakmamızı istediler.

"Maddi ve manevi anlamda bu süreç bizi yordu"

İlk aldığı araca bayiye sattığını dile getiren Ülgen şöyle konuştu: