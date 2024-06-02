Sıfır araçlar artık daha fazla erişilebilir hale geldi ve ikinci el araçların fiyatları makul seviyelere geriledi.

Peki yatırım olarak otomobil sektöründe fiyatlar düşmeye mi devam edecek yoksa geçtiğimiz yıllarda olduğu fiyatlarda artış mı yaşanacak..

Konuyu yetkili isme sorduk

Ensonhaber olarak konuyu, İstanbul Motorlu Araç Satıcılar Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel'e sorduk.

Yılın ikinci yarısını işaret etti

Editör Furkan Can'ın konuğu olan Ertemel, yılın ikinci yarısından itibaren otomobil piyasasında dalgalanmanın sona ermesini beklediklerini söyledi.

"Sektörün en önemli sıkıntısı krediye erişim"

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu sıfır araçta yaşanan bollaşmanın fiyatları düşürdüğünü ifade eden Ertemel şunları söyledi:

Son 6 aydan beri hem sıfır araçlarda hem de ikinci el araçlarda fiyatlar bir durağanlık dönemi geçiriyor. Bu tabii ki 2023’ün son aylarında oluşmaya başladı. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında sıfır araçta yaşanan bollaşma hem sıfır araçların fiyatlarını etkiledi hem de ikinci el piyasasının daha mantıklı rakamlar haline gelmesini sağladı. Günümüze kadar devam ediyor. Sektörün en önemli sıkıntısı olan krediye erişimde problemler var, faiz oranlarının yüksel olması var. Tüm bunların sektörü etkileyen en önemli etkenler olarak söyleyebiliriz. Biz bu sebeplerin yılın ikinci yarısından itibaren düzelme eğilimine gireceğini tahmin ediyoruz.

"Sıfır araç kampanyaları iyi takip edilmeli"

Piyasanın durgun olduğu dönemde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının tüketici tarafından iyi analiz edilmesi gerektiğini söyleyen Ertemel, piyasanın durgun olduğu dönemde kampanyaların arttığını bunlarında tüketicinin lehine olan bir durum olduğunu söyledi.

Ertemel, "Bu durum ihtiyaca göre değişebilir, burada tüketicilerin son aşamada sıfır araç kampanyalarını iyi takip etmesi gerekir, bunlarla birlikte aynı model- marka araçların ikinci el otomobillerle fiyatlarının karşılaştırılması gerekir. Bunların son olarak tüketici tarafından analiz edilerek karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Yüzde 20-25 arasında bir daralma bekliyoruz"

Son olarak geçtiğimiz yıl 1 milyon 232 bin sıfır aracın satılmasıyla rekor kıran otomotiv sektörünün 2024 yılı sonundaki rakam beklentilerini de paylaşan Ertemel, yıl sonu itibariyle sıfır araç satışında yüzde 20-25 civarında bir daralma beklediklerini söyledi.

Rakam beklentilerini paylaştı

Ertemel, "Bu yıl sonu satış adetlerinde sıfır araçlarda 950 bin ila 1 milyon bandında, ikinci el otomotivde ise 9 milyon ila 10 milyon arasında bir satışın gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.