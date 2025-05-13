Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer TÖK, Çorum’da görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları ile bir araya gelerek, SGK İl Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyet ve çalışmaları anlattı.

TÜRKİYE'DE İLK 3'TEYİZ

SGK Çorum İl Müdürlüğü olarak Türkiye genelinde en hızlı çözüm üreten müdürlük olduklarını aktaran Tök,“Göreve geldiğimizde kurum çalışmalarında 60.sırada olan müdürlüğümüz bugün Türkiye’de ilk üçtedir. EYT’lileri maaşa bağlama sürecinde de Türkiye birincisiydik. Çorum’dan sonra Hatay’da sürece destek vererek 2.500 kişinin emekli maaşlarını bağladık” dedi.

Bu yıl ana temanın “Kayıtlı Çalış, Güvenli Yaşa” olduğunu belirten Tök, kayıt dışılıkla mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

1107 FİRMA DENETLENDİ

Geçtiğimiz kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 1107 işyeri denetimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Tök, denetimlerde 22 tescilsiz işyeri ve 292 sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen firmalara yaklaşık 30 milyon lira ceza kestiklerini belirterek; “Amacımız hem çalışanı hem de işvereni koruyarak vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak” dedi.

Çorum’un emeli şehri haline geldiğini ifade eden Tök; “Çorum’da EYT’den 15 bin kişi emekli oldu. Çorum’da 120 bin aktif sigortalı, 123 bin emekli var. EYT’den sonra bu denge bozuldu ve emekli sayısı çalışan sayısını geçti. Türkiye’de birkaç ilde bu şekilde oluştu.” şeklinde konuştu

5 AYDA 500 MİLYON LİRA TAHSİLAT YAPTIK

Son dönemde gündeme gelen belediyelerin SGK borçlarına ilişkin de bir açıklama yapan Tök, Çorum’daki belediyelerden son 5 ayda 500 milyon lira tahsil ettiklerini aktardı.

Çorum Belediyesi’nin SGK borcuna karşın Çorum Şehir Stadyumu’nun yanındaki 26 bin metrekarelik arsayı aldıklarını ve hemen satışa çıkardıklarını dile getiren Tök, yine Sungurlu’da da aynı şekilde arsa karşılığı borç kapatma olduğunu, Alaca, Dodurga, Mecitözü gibi ilçelerde de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.