Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 5 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, öğle 12.00 sıralarında Sincan Osmanlı mahallesinde yaşanan silahlı kavga ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Çıkan kavgada silah ve bıçaklı saldırı sonucunda yere yığılan Ç.O. tedavi edilmek için hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince yapılan araştırma sonucunda kavganın uyuşturucu nedeniyle çıktığı tespit edildi. Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, E.Ö., H.M.P.,M.M.Ü., Y.S. ve B.Ö. gözaltına alındı. - ANKARA

İHA