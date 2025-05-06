Sungurlu Belediyesi tarafından dikilen ağaçlara zarar verilmesinin ardından bu kez de park ve sosyal alanlardaki kamelyalar, banklar ve çöp kovaları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

Sungurlu Belediyesi, yaşanan olaylar üzerine bir açıklama yayımlayarak vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli servetlerimize sahip çıkalım. Daha temiz bir Sungurlu için şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz çöp kovaları ve konteynerler ile parklarımızda bulunan bank ve kamelyalar, ne yazık ki bazı kişilerce tahribata uğratılmaktadır.

Siz değerli hemşehrilerimizden yapılan çalışmalara sahip çıkmanızı rica ediyor; oluşan zararın sorumlularından karşılanacağını kamuoyuna duyuruyoruz.”