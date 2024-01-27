2,5 yıldır Ahlatcı Çorum FK formasını giyen Sinan Kurumuş Vanspor ile anlaşmasının ardından veda mesajı yayınladı.

Tecrübeli futbolcu veda mesajında ‘Sevgili Çorum FK sevenler ve Çorumlular, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 1 gol krallığı 1 şampiyonluk 71 maç 45 gol 17 asistle formamın hakkını vererek, bonservis kazandırarak Çorum FK’nın en golcü oyuncusu, tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak sizlere veda ediyorum. Çalıştığım tüm hocalarıma, kulüp personeline teşekkür ediyor takım arkadaşlarına kalan maçlarda başarılır diliyorumum. Hakkınızı helal edin. Son hitit kralı hala benim’ dedi.