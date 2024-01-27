Trendyol 1. ligde 20. hafta maçında son haftaların formda iki takımı Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe bugün Yeni Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Ligin 12. hafta maçında TeknikDirektör Serkan Özbalta’nın ilk karşılaşmasında uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK bu maçın ardından oynadığı yedi maçta altı galibiyet ve bir bereberlik alarak mükemmel bir seri yakaladı.

Bu çıkışı ile puan sıralamasında üst sıraları yakalayan kırmızı siyahlı takım kendisi gibi son haftaların çıkıştaki takımı Göztepe önünde bunu devam ettirmek istiyor.

Bugün saat 16’da Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak Ahlatcı Çorum FK- Göztepe maçında kırmızı siyahlı takımda sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Konuk Göztepede Teknik Direktör Stailov’un göreve başlamasının ardından çok iyi bir çıkış yaptı.

Ligin 12. hafta maçında Erzurumspor deplasmanında son dakika golü ile mağlup olduktan sonra ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmazılı takım Bodrumspor mağlubiyeti ile bu seriyi bozdu.

Bu maçın ardından Sakaryaspor’u deplasmanda yenen ve geçen haftada Ümraniyespor’u evinde farklı yenen Göztepe Çorum’a moralli geliyor.

Ligde son haftaların formda iki takımı arasındaki maç üst sıraları yakından ilgilendiriyor.

Kırmızı Siyahlılar ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 yendiği rakibini bugünsahasında taraftarının vereceği destek ile yenerek ligde çıkışını devam ettirmek amacında.

Konuk Göztepe ise ikinciliğini sağlamak almak ve lider Eyüpspor ile farkı kapatmak için Çorum’dan üç puanla dönmeyi amaçlıyor.

Çalışıp kampa girdiler

Ahlatcı Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz ve Masis Guluk katılmadı.

İki futbolcunun bugünki maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Serkan Özbalta son çalışmada Göztepe maçının son taktiksel uyarılarını yaptı ve tüm takımdan 90 dakika tam konsantrasyon istedi.

Bu çalışma ile Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı takım tam kadro olarak tesislerde kampa girerek maç saatini bekliyor.