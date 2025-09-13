İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada kanser taramalarının öneminden bahsetti.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında yapılan toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, kanser taramalarının toplum sağlığı açısından taşıdığı hayati öneme değinerek, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

Vatandaşların ücretsiz olarak sunulan kanser tarama hizmetlerinden mutlaka yararlanmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sinan Zehir, muhtarların bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın özellikle Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilmesi noktasında göstereceğiniz destek, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Toplantıda ayrıca, kanser taramalarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, sahadan elde edilen veriler ve vatandaşların taramalara katılımını artırmaya yönelik iş birlikleri ele alındı.

Katılımcılar, toplumda farkındalığın güçlendirilmesi ve tarama programlarının yaygınlaştırılması için ortak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

