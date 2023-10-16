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Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören Afrikalı anne, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) sınavına bebeğiyle gelince, TÖMER hocaları seferber oldu. Büyük bir özenle sınav süresince minik bebeğe bakan hocaların bu tavrı yürekleri ısıttı.

Kamerunlu anne, yüksek lisans eğitim için geldiği Hitit Üniversitesi'nde TÖMER eğitimi almaya başladı. Geçtiğimiz gün yapılan TÖMER sınavına katılan anne, karşılaştığı ilgi ve samimiyet karşısında çok mutlu olurken, bebek bakma gibi bir görev ve sorumlulukları olmayan hocaların tutumu, "Helal olsun" dedirtti.

Yaklaşık iki saat süresince Rahed isimli minik bebeği kucaklarından bırakmayan TÖMER Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hüseyin Yardımcı, TÖMER Öğretim Görevlisi İrem Nur atmaca, TÖMER Öğretmeni Dilan Gündoğan ve TÖMER Öğretmeni Arif Can Koçak, minik bebeği başarıyla avutup uyutarak, annenin rahat bir sınav süreci geçirmesine el birliği ile katkı sağladılar.