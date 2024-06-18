Sinop-Boyabat yolu Dranaz Tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Gürgentepe ilçesi Ağızlar Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen davet yemeğine katılan bazı kişiler, program sonrası rahatsızlandı.
Kazada araçta bulunan F.K. (60) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı